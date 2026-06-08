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НовостиПроисшествия8 июня 2026 14:01

В Орловской области за незаконный оборот наркотиков задержаны двое мужчин

Один житель Ливенского района продал другому 0,88 грамма солей
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УМВД России по Орловской области

Фото УМВД России по Орловской области

В Ливенском районе полицейские задержали двоих мужчин, причастных к незаконному обороту наркотиков.

В полицию поступила информация о том, что 44-летний местный житель может быть причастен к хранению запрещенных веществ. Впоследствии информация подтвердилась. У орловца был изъят сверток с неизвестным содержимым.

- Согласно проведенному химиками-экспертами ЭКЦ регионального УМВД исследованию, мужчина хранил 0,88 грамма так называемых солей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Позже полицейским удалось установить лицо, сбывшее наркотик местному жителю. Им оказался 36-летний житель Ливенского района. Он передал наркотики при личной встрече.

В отношении сбытчика возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.

44-летний мужчина также стал фигурантом уголовного дела. Он находится под подпиской о невыезде.