В Орловской области за незаконный оборот наркотиков задержаны двое мужчин

Фото УМВД России по Орловской области

В Ливенском районе полицейские задержали двоих мужчин, причастных к незаконному обороту наркотиков.

В полицию поступила информация о том, что 44-летний местный житель может быть причастен к хранению запрещенных веществ. Впоследствии информация подтвердилась. У орловца был изъят сверток с неизвестным содержимым.

- Согласно проведенному химиками-экспертами ЭКЦ регионального УМВД исследованию, мужчина хранил 0,88 грамма так называемых солей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Позже полицейским удалось установить лицо, сбывшее наркотик местному жителю. Им оказался 36-летний житель Ливенского района. Он передал наркотики при личной встрече.

В отношении сбытчика возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.

44-летний мужчина также стал фигурантом уголовного дела. Он находится под подпиской о невыезде.