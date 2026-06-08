Орловские выпускники сдали ЕГЭ по математике

Фото из архива КП

В Орловской области выпускники написали второй обязательный ЕГЭ по математике. Об этом сообщает правительство региона.

На экзамен зарегистрировались 2889 человек. Примерно половина из них сдавала экзамен профильного уровня.

Сообщается, что для проведения ЕГЭ в регионе организовали 19 пунктов на базе школ, четыре - в местах лишения свободы, еще 14 пунктов работали на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья.

- Для профильного уровня минимальный тестовый балл для получения аттестата - 27 баллов. Для подачи документов в вузы, подведомственные Минобрнауки, требуется минимум 40 тестовых баллов, - рассказали в правительстве Орловской области.

Уточняется, что ознакомиться с результатами испытания выпускники смогут не позднее 23 июня.