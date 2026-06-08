Как минимум один вражеский БПЛА сбит над Орловской областью днем 8 июня

Фото из архива КП

C 8.00 до 14.00 8 июня над Орловской областью дежурными средствами ПВО ликвидирован как минимум один беспилотник ВСУ. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Также вражеские БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Московской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

- Перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - уточнили в Минобороны РФ.