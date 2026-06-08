Орловец отправится в колонию за попытку сбыть 22 грамма наркотиков

Фото из архива КП

Северным районным судом города Орла вынесен приговор местному жителю. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, а также незаконных приобретении и хранении запрещенных веществ.

Как рассказали в прокуратуре Северного района Орла, подсудимый вступил в сговор с другими злоумышленниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, чтобы организовать незаконный сбыт наркотиков.

- В июне 2025 года мужчина забрал из «тайника» оптовую партию наркотиков общей массой 22,803 грамма, - сообщает прокуратура Северного района города Орла.

Орловец распределил вещество на «закладки» и попытался сбыть их дистанционным способом, но его остановили сотрудники полиции.

Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 30 тысяч рублей.