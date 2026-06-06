Губернатор поздравил орловцев с Днем русского языка

Фото: Елена Зябкина

Губернатор Андрей Клычков поздравил жителей Орловской области с Днем русского языка. Глава региона отметил, что праздник не случайно отмечают в день рождения Александра Пушкина. Для Орла, Литературной столицы России, это особенная дата. Русский язык объединяет миллионы людей, дает возможность понимать друг друга, делиться знаниями и опытом.

В Орловской области сегодня проходит масштабная праздничная программа. В музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» гостей ждут Пушкинский диктант, литературное чаепитие, командная игра «Отцы и дети» и квест по произведениям поэта. В Орле к празднику присоединились музеи и библиотеки с выставками, игровыми площадками и мастер-классами.

Губернатор подчеркнул, что на русском языке созданы величайшие произведения литературы, которые знает и ценит весь мир. Это родной язык, на котором орловцы говорят, пишут, думают и мечтают. Он добавил, что русский язык – наше общее достояние.

Андрей Клычков пожелал жителям региона, чтобы этот день напомнил о величии родного слова, о связи с великими классиками и о том, как важно беречь и передавать эту красоту будущим поколениям.