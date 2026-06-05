Более 3,5 тысяч вакансий предложат орловцам на ярмарке 26 июня

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В Орловской области 26 июня пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Для жителей региона откроют 10 специальных площадок в Орле, Мценске, Болхове, Малоархангельске, а также в поселках Колпна, Глазуновка, Залегощь, Кромы, Покровское и Нарышкино. Более 80 компаний представят соискателям свыше 3,5 тысяч вариантов трудоустройства, сообщает пресс-служба Кадрового центра по Орловской области.

Основной площадкой станет Орловский государственный аграрный университет. Там пройдет профориентационный «Фестиваль профессий», где гости познакомятся со специальностями будущего. В программе — командная игра для молодежи, психологический тренинг от карьерного коуча, мастер-класс о стартапах, выставка форменной одежды и спецтехники, а также гастрофестиваль с дегустацией продукции местных производителей. Для желающих проведут занятия йогой, производственную гимнастику, а астролог поможет выбрать профессию по знаку Зодиака.

Руководитель профильного департамента Ирина Гаврилина отметила, что ярмарка в регионе проходит в четвертый раз. В региональном этапе участвовали более 70 работодателей, представивших свыше тысячи вакансий, а мероприятия посетили порядка 850 человек. Уже более 60 орловцев смогли найти работу, а около 50 вошли в кадровый резерв ведущих предприятий.

Участие в ярмарке будет полезно не только тем, кто ищет работу, но и школьникам, студентам и их родителям. Эксперты кадровых центров помогут посетителям определить востребованные направления и выстроить личный профессиональный маршрут. Ознакомиться с полной программой можно на сайте департамента.