Орловцам включили горячую воду на четыре дня раньше

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Жители Орла получили приятный сюрприз от коммунальщиков. Горячая вода вернулась в дома горожан на четыре дня раньше запланированного срока. Специалисты филиала «Орловская генерация» досрочно выполнили все работы и начали поэтапное подключение. Во время испытаний энергетики проверили более 300 километров тепловых сетей областного центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

Управляющий директор филиала Олег Афанасьев пояснил, что оперативное завершение испытаний стало возможным благодаря концентрации ресурсов на магистральных сетях и сетях горячего водоснабжения. Количество выявленных повреждений не превысило прошлогодних показателей. Это говорит о стабильном состоянии сетевого хозяйства, а сокращение сроков ремонтники считают своим достижением.

В 2026 году на развитие и ремонт теплового хозяйства Орла направят 283 миллиона рублей. Средства пойдут на реконструкцию сетей, закупку техники и внедрение современных систем. Всего в этом году планируют заменить и отремонтировать около 7 километров теплосетей. Подготовка к зиме продолжается.