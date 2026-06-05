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В небе над территорией Орловской области за прошедшую ночь перехватили и уничтожили скмь вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Орловщины Андрей Клычков.

Как уточнил губернатор, при атаке ВСУ никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры также нет. В настоящее время на местах происшествий продолжаются проверки струдников МЧС России и правоохранительных органов.

Как сообщает Министерство обороны России, дежурными спедствами противовоздушной обороны за прошедшую ночь над 10 регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей были ликвидированы 123 украинские БПЛА самолетного типа.