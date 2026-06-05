Почти три тысячи орловских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку

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В Орловской области стартовал основной период ЕГЭ. 4 июня почти три тысячи участников сдают первый обязательный предмет – русский язык. Результаты экзамена влияют на получение аттестата. Испытание проходит в 19 пунктах на базе школ, четырех учреждениях уголовно-исполнительной системы и 14 – на дому для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в орловском Региональном центре оценки качества образования.

За процессом следят 82 технических специалиста, 74 члена госкомиссии, медики и полицейские. Также в пунктах присутствуют 40 общественных наблюдателей, из них 28 – родители выпускников. Еще 51 человек в ситуационно-информационном центре мониторит ход экзамена онлайн. Минимальный порог для получения аттестата – 24 балла, для поступления в вуз нужно набрать от 36, а для аттестата особого образца – не менее 70.

Выпускники из Мценска поделились эмоциями. Павел Агеев признался, что немного волнуется, но чувствует себя готовым и надеется на хороший результат. Варвара Шегай добавила, что главное – верить в себя и правильно распределить время, а также поблагодарила учителей за знания и поддержку. Директор лицея No 40 Евгений Шатохин напутствовал ребят: все 11 лет они шли к этому экзамену, и сегодня им предстоит показать все, чему научились.

На выполнение работы дается 3,5 часа. Экзамен состоит из двух частей и 27 заданий. Максимум можно получить 50 первичных баллов. Узнать результаты орловские выпускники смогут не позднее 20 июня.