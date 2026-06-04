Орловская область нарастит поставки масла и полиграфии в арабские страны

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Андрей Клычков встретился с вице-президентом Российско-Арабского Делового Совета Алексеем Бусевым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества Орловщины со странами Персидского залива в торговле, промышленности и агропромышленном комплексе.

В 2025 году регион уже активизировал взаимодействие с Объединенными Арабскими Эмиратами. Внешнеторговый оборот с этой страной вырос в 3,6 раза по сравнению с 2024 годом, экспорт увеличился в семь раз. Орловцы поставляли в ОАЭ подсолнечное масло и полиграфическую продукцию, а закупали керамические изделия.

Андрей Клычков подчеркнул, что Орловщине есть что предложить и другим государствам этого региона. Регион производит множество товаров, которые могут заинтересовать иностранных партнеров. Власти рассчитывают, что новые контакты на ПМЭФ помогут расширить географию экспорта и найти покупателей для местной продукции.