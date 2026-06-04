Почти 20% клещей в Орловской области заражены боррелиозом

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С начала сезона активности клещей в медицинские организации Орловской области обратились 723 человека, из них 208 детей. Зарегистрировано два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди взрослого населения. Специалисты исследовали членистоногих, снятых с людей, и выяснили, что инфицированность клещей возбудителями боррелиоза составила 19,7%. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

В регионе запланировали обработать от клещей 500 гектаров. С начала сезона уже провели рекогносцировочные обследования и акарицидные обработки на площади более 400 гектаров, включая летние загородные оздоровительные учреждения. Работы выполняют специалисты Центра гигиены и эпидемиологии и Орловской дезинфекционной станции.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают орловцам, что основная мера защиты от присасывания клещей – индивидуальная. Отправляясь в лес или парк, стоит надевать закрытую одежду, использовать репелленты и после прогулки осматривать себя и детей. При укусе необходимо сразу обратиться к врачу.