Орловцам расскажут о бюджете за 2025 год на слушаниях

Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В Орловском областном Совете народных депутатов прошло рабочее совещание по подготовке к публичным слушаниям об исполнении бюджета за 2025 год. Встречу провел первый заместитель председателя облсовета Михаил Вдовин. Участие также приняли глава департамента финансов Елена Сапожникова и председатель контрольно-счетной палаты Константин Паршин.

Участники обсудили, в каком формате пройдут слушания, как представлять отчетные материалы и доклады, а также технические вопросы взаимодействия между законодательным собранием, финансовым блоком и контрольно-счетной палатой. Михаил Вдовин подчеркнул, что важно обеспечить максимальную прозрачность и доступность информации об исполнении бюджета для жителей Орловской области.

По итогам совещания определили сроки завершения подготовки документов к слушаниям. Когда именно пройдет публичное обсуждение, пока не уточняется, но орловцы смогут узнать, на что потратили их налоги в прошлом году.