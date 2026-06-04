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НовостиОбщество4 июня 2026 12:52

Орловцам расскажут о бюджете за 2025 год на слушаниях

В облсовете обсудили, как отчитаться о бюджете на прошлый год перед жителями Орловщины
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба Орловского облсовета

Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В Орловском областном Совете народных депутатов прошло рабочее совещание по подготовке к публичным слушаниям об исполнении бюджета за 2025 год. Встречу провел первый заместитель председателя облсовета Михаил Вдовин. Участие также приняли глава департамента финансов Елена Сапожникова и председатель контрольно-счетной палаты Константин Паршин.

Участники обсудили, в каком формате пройдут слушания, как представлять отчетные материалы и доклады, а также технические вопросы взаимодействия между законодательным собранием, финансовым блоком и контрольно-счетной палатой. Михаил Вдовин подчеркнул, что важно обеспечить максимальную прозрачность и доступность информации об исполнении бюджета для жителей Орловской области.

По итогам совещания определили сроки завершения подготовки документов к слушаниям. Когда именно пройдет публичное обсуждение, пока не уточняется, но орловцы смогут узнать, на что потратили их налоги в прошлом году.