В Орловской области отремонтируют две дороги и парк за 11 миллионов

Фото: администрация Корсаковского района

В Корсаковском районе Орловской области привели в порядок сразу несколько объектов. На совещании с главами муниципальных образований рассказали, что из дорожного фонда ежегодно выделяют более 10 миллионов рублей на ремонт с учетом софинансирования из местного бюджета. Сейчас законтрактованы два объекта на 2026 и 2027 годы.

Работы уже кипят на улице Советской. Там сделали фрезеровку, установили бортовые камни и укладывают асфальт на тротуарах. Также ремонтируют улицу Пролетарскую. По просьбам жителей предусмотрели капремонт тротуара от центральной площади до пешеходного моста. На участках появятся парковочные карманы, тротуары с двух сторон, дорожная разметка и знаки.

Параллельно благоустраивают парк в Корсаково. Смета проекта — около миллиона рублей. В мае прошлого года завершили первый этап: обустроили аллеи, поставили лавочки и контейнеры, провели освещение. Сейчас идет второй этап. Планируют проложить электрокабель, смонтировать восемь фонарей, установить четыре лавки и четыре урны, а также отремонтировать входную группу.

На данный момент подготовили траншеи под кабель, демонтировали старый вход, завезли щебень и песок, купили лавки и урны. Осталось закупить светильники и кабель. Работы идут по графику, так что скоро орловцы смогут гулять по обновленному парку и ездить по ровным дорогам.