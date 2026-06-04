Орловская область наладит торговлю с Перу после ПМЭФ

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На Петербургском международном экономическом форуме встретились заместитель губернатора Орловской области Александр Бирюков и советник-посланник посольства Перу в России Хайме Освальдо Арроспиде Медина. Стороны обсудили перспективные направления взаимодействия – торговлю, промышленность, агропромышленный комплекс и образование.

Александр Бирюков отметил, что Орловская область до сегодняшнего дня не осуществляла экспортно-импортные операции с Республикой Перу. Он выразил надежду, что встреча в рамках ПМЭФ даст начало долгой и плодотворной истории партнерства. По его словам, география внешней торговли Орловщины в 2025 году включала 80 стран мира.

Экспорт из региона налажен в 38 стран. Новыми направлениями в прошлом году стали Куба, Таиланд, Танзания и ЮАР. Основные торговые партнеры орловцев — Беларусь (треть товарооборота), Китай (19 процентов), Казахстан (8 процентов), Турция (6 процентов), а также Узбекистан, Индия и Вьетнам.

Теперь к этому списку может добавиться и Перу. Достигнутые на форуме договоренности еще предстоит воплотить в конкретные контракты, но первый шаг к сотрудничеству уже сделан. Орловские власти рассчитывают, что это откроет новые возможности для местных производителей.