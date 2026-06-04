Орловца обвиняют в убийстве знакомого в Колпне

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В Колпнянском районе перед судом предстанет житель Покровского района, которого обвиняют в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Известно, что 19 марта мужчина выпивал со своим знакомым у себя дома в поселке Колпна. Между ними возник словесный конфликт из-за того, что гость якобы оскорбил сожительницу хозяина. Ссора, как считают в СК переросла в драку, в ходе которой хозяин дома избил гостя и нанес удары ножом в шею и туловище. Мужчина умер на месте от ран.

В настоящее время уголовное дело направили на рассмотрение в суд.