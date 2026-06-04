В Орловской области «Лада» сбила подростка на мотоцикле

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 3 июня 47-летний водитель «ВАЗ 21099» ехал со стороны села Березовец в направлении поселка Залегощь. Около восьми часов вечера в районе дома №20 по улице Ермилова водитель отечественной легковушки столкнулся со встречным мотоциклом «Ирбис» без госномера под управлением 17-летнего мотоциклиста.

В аварии пострадал несовершеннолетний мотоциклист. Юношу осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщина было зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий. В двух ДТП пострадали два человека.