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НовостиПроисшествия4 июня 2026 7:55

В Орловской области «Лада» сбила подростка на мотоцикле

ДТП случилось в Залегощенском районе
Елена Зябкина
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 3 июня 47-летний водитель «ВАЗ 21099» ехал со стороны села Березовец в направлении поселка Залегощь. Около восьми часов вечера в районе дома №20 по улице Ермилова водитель отечественной легковушки столкнулся со встречным мотоциклом «Ирбис» без госномера под управлением 17-летнего мотоциклиста.

В аварии пострадал несовершеннолетний мотоциклист. Юношу осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщина было зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий. В двух ДТП пострадали два человека.