В Орле из-за загоревшихся мусорных контейнеров повредилась крыша расположенной рядом постройки

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание пластиковых контейнеров во дворе жилого дома на улице Брестской в Орле случилось 3 июня около десяти часов утра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили горящие мусорные контейнеры на площади в пять квадратных метров. Огонь уже успел распространиться и захватил часть клыши расположенной рядом постройки. В итоге при пожаре выгорели четыре мусорных контейнера, повреждена крыша постройки. При пожаре никто не пострадал. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было ликвидировано 11 возгораний.