В Орловской области откроют завод бытовой химии

Фото: соцсети Андрея Клычкова

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Орловской области Андрей Клычков и гендиректор «Мценсколеопродукта» Иван Афанасьев подписали соглашение о новом производстве. Завод разместится на территории опережающего развития «Мценск». Там будут выпускать бытовую химию и жирные кислоты.

Глава региона отметил, что Орловская область уверенно движется вперед, наращивая промышленный потенциал. Проект, по его словам, станет вкладом не только в экономику региона, но и в укрепление технологического суверенитета страны.

Клычков также рассказал о господдержке, которую оказывают инвесторам в регионе. Реализация проекта станет еще одним важным звеном в развитии химической промышленности Орловщины. Для орловцев это новые рабочие места и поступление налогов в бюджет.

Когда именно завод запустят и сколько человек там трудоустроят, пока не уточняется. Но власти региона рассчитывают, что производство заработает в ближайшее время и даст мощный толчок местной экономике.