Четыре авто орловцев арестовали за долги на дорогах во время рейда приставов и полицейских

Фото: пресс-служба УФССП России по Орловской области

В Орле судебные приставы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции проводят регулярные рейды на дорогах. Цель – заставить недобросовестных орловцев платить штрафы за нарушение правил дорожного движения и другие долги. За май в ходе таких проверок арестовали четыре автомобиля для последующей продажи. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.

Общая сумма задолженностей владельцев этих машин превысила 600 тысяч рублей. Например, у одного остановленного водителя приставы нашли неоплаченные долги на сумму более 300 тысяч. На месте составили акт об аресте его автомобиля. Если владелец не погасит задолженность, машину передадут на реализацию.

Совместные рейды приставов и сотрудников Госавтоинспекции – это профилактическая мера принудительного взыскания. Чтобы избежать ареста личного транспорта, орловцам рекомендуют самостоятельно оплачивать штрафы и погашать долги по исполнительным документам, не доводя дело до крайних мер.

Проверить наличие задолженностей можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте службы. Своевременная оплата избавит орловцев от неприятных встреч с приставами на дороге и потери личного автомобиля.