Орловские хирурги спасли почку пациентке через четыре прокола

Фото: Орловский онкологический диспансер

В Орловском онкологическом диспансере произошло еще одно чудо хирургии. Пациентке с опухолью почки удалили новообразование, но при этом сохранили сам орган. Опухоль была крохотной – всего 22 миллиметра, но пряталась внутри почки и оказалась связана с ее внутренней структурой. Это требовало от врачей ювелирной работы. Об этом сообщили в медучреждении.

Заведующий отделением Олег Починков рассказал, что лапароскопические операции при патологии почек в учреждении делают три года. Начинали с мастер-классов, где оттачивали технику, а сегодня это уже рутина. Но каждый случай индивидуален. В этот раз пришлось искать образование внутри органа, аккуратно отсечь его и восстановить почку. Операция прошла успешно: в пятницу пациентку прооперировали, в субботу она уже гуляла по коридору.

Орловские врачи считают, что большая часть успеха – это ответственное отношение к своему здоровью самого пациента. Своевременное обращение к врачу и обязательная диспансеризация помогают выявить проблему на ранней стадии. Благодаря этому орловцам удается сохранить здоровье и избежать тяжелых последствий.