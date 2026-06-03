Орловский губернатор прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ

Фото: соцсети Андрея Клычкова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. В рамках мероприятия регион планирует подписать ряд важных соглашений о сотрудничестве. Глава области в соцсетях отметил, что в этом году власти снова собираются максимально эффективно воспользоваться возможностями форума, сделать новые шаги для развития экспортной деятельности, финансовых инструментов и внедрения Стандарта общественного капитала бизнеса.

По словам Клычкова, орловский опыт показывает, что ПМЭФ — не площадка для рукопожатий, а практический инструмент. Именно здесь в предыдущие годы договорились о строительстве завода «Гранд Фрайз» и комплекса по производству центробежных насосов, а также о реконструкции НПО «Аврора», которая дала трехкратное увеличение мощностей предприятия. Кроме того, на форуме наладили сотрудничество по развитию электротранспорта и сети зарядных станций.

Делегацию из Орловской области в ближайшее время ждут новые большие соглашения и встречи. Губернатор подчеркнул, что в этом году ожидаются новые важные договоренности, которые помогут региону двигаться вперед. Какие именно проекты будут реализованы, станет известно по итогам форума.