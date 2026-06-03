В Орловской области уничтожили пять беспилотников

Фото: Елена Зябкина

В небе над Орловщиной дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили пять украинских БПЛА. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

Губернатор Орловской области подчеркнул, что ночная атака не принесла повреждений инфраструктуры, кроме того, никто не пострадал. На местах происшествий в настоящее время проводят проверки сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего над территорией страны сбили 354 вражеских дрона самолетного типа. Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.