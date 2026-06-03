Орловцев приглашают на фестиваль пионов в эти выходные

Фото: администрация Орла

В ближайшие выходные, 6 и 7 июня, в Орле пройдет третий фестиваль коллекционных пионов. Об этом сообщает администрация Орла.

Гостей ждут во внутреннем дворе театра «Свободное пространство» с 10 утра до 7 вечера. Вход стоит 300 рублей. Праздник цветов уже стал доброй городской традицией и каждый год собирает цветоводов, фотографов и тех, кто ценит красоту природы.

Одной из главных участниц фестиваля станет потомственный цветовод Ирина Алдошина. В ее коллекции насчитывается более 700 сортов пионов, в том числе около 200 сортов отечественной селекции. Увлечение этими цветами началось у нее более 15 лет назад и со временем превратилось в настоящее дело жизни. Ирина Алдошина рассказала, что пионы способны удивлять бесконечно, каждый год появляются новые сорта с необычными формами и оттенками. Сегодня можно встретить пионы практически всех цветов радуги, не хватает разве что синего.

Орловцев, которые придут на фестиваль, ждут роскошные цветочные экспозиции и возможность сделать красивые фотографии. Вход на мероприятие через боковые ворота театра. Гости смогут познакомиться с многообразием одного из самых любимых июньских цветов.