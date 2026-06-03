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НовостиОбщество3 июня 2026 7:42

В Орловской области капитально отремонтируют Покровскую школу за 40 млн рублей

Орловские власти нашли подрядчика на капремонт к августу 2027 года
Елена Зябкина
Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Орловской области решили привести в порядок здание Покровской средней школы. Капитальный ремонт образовательного учреждения планируют завершить до 15 августа 2027 года. Сейчас там учатся больше двухсот ребят, а само заведение считается одним из базовых в районе — сюда на школьных автобусах возят детей из соседних деревень. Об этом сообщает департамент строительства Орловской области.

Местные власти уже запустили конкурс на поиск подрядчика. Заявки от потенциальных исполнителей принимают до 10 июня, а 15 числа подведут итоги и определят, кто возьмется за работу. Начальная цена контраста — около 40,5 миллиона рублей. Приступить к ремонту строители должны сразу после подписания договора.

Для орловских школьников и учителей это значит, что скоро учиться и работать станет комфортнее. В администрации района надеются, что обновленное здание прослужит долго и создаст хорошие условия для образовательного процесса. Пока же ребята продолжают занятия в старом корпусе.