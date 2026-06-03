Более 1,5 тысяч орловских детей отдохнут летом в соцучреждениях

Фото: департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

На Орловщине стартует летняя оздоровительная кампания для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В 37 учреждениях соцобслуживания смогут принять более полутора тысяч несовершеннолетних. Особое внимание уделят ребятам из многодетных семей и тем, чьи родители участвуют в СВО Об этом сообщает департамент соцзащиты Орловской области.

В 30 центрах соцобслуживания для орловцев организовали малозатратные формы досуга. Это экскурсии по родному краю, волонтерские отряды, спортивные турниры, творческие мастерские и конкурсы рисунков. Еще семь социально-реабилитационных центров примут школьников на краткосрочную реабилитацию сроком до 30 дней. Такой формат придумали для подростков, которые не выезжают на отдых за пределы своего района.

Каждое учреждение разработало авторские программы. Детей ждут на свежем воздухе, для них проведут спортивные и развивающие мероприятия. Также организаторы расскажут ребятам о правилах пожарной безопасности, профилактике травматизма и здоровом образе жизни.