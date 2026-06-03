Орловцам подают шашлык из мяса без документов

Фото: Елена Зябкина

В Орле на улице Тургенева проверяющие нашли кафе, где блюда животного происхождения готовят из сырья без ветеринарных документов. В меню заведения «Мангал-House» на сайте доставки значатся шашлык из свиной мякоти, из куриных сердечек, скумбрия и люля-кебаб из говядины, однако на говядину, курицу, свинину и рыбу нет электронных сопроводительных бумаг. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Это значит, что продукция не проходила ветеринарную санитарную экспертизу. Никто не проверял, нет ли в мясе сальмонеллы, листерии или кишечной палочки, а также токсинов и остатков ветпрепаратов. Употребив такую еду, орловцы рискуют получить массовое отравление или заразиться болезнями, общими для человека и животных.

Предпринимателю Рубену Карапетяну вынесли предостережение. Ранее он уже получал подобные предупреждения, но систематически их игнорировал. Само кафе до сих пор не зарегистрировано в системе «ВетИС». Проверяющие советуют орловцам перед заказом уточнять наличие документов на мясо и рыбу, а если их нет – сообщать в надзорный орган.