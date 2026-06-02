НовостиПроисшествия2 июня 2026 14:53

Орловец зарезал знакомого в ссоре в Колпне

Житель Покровского района ответит за убийство перед судом
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

В Колпнянском районе перед судом предстанет орловец, который в ходе пьяной драки отправил приятеля на тот свет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Известно, что 19 марта мужчина у себя дома в поселке Колпна выпивал со знакомым. Гость нелестно высказался о сожительнице хозяина, из-за чего вспыхнула ссора. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Хозяин нанес приятелю более десяти ударов кулаками и кухонным ножом в шею и туловище. От полученных ран мужчина умер на месте.

Уголовное дело об убийстве уже направили на рассматрение в суд.