Команда «Легион» выиграла Кубок Орловской области по хоккею

В Орле на «Ледовой арене» в микрорайоне Зареченский прошли решающие матчи Кубка Орловской области по хоккею с шайбой среди любительских коллективов. Поздравить победителей приехала руководитель регионального департамента физкультуры и спорта Елена Казачкова. Она поблагодарила организаторов, команды и болельщиков за вклад в проведение турнира и отметила, что любительский хоккей в регионе набирает обороты, а интерес к этому виду спорта растет.

В борьбе за бронзу «Арсенал» со счетом 10:6 переиграл «Орел». В финале «Легион» оказался сильнее «Орловского Энергосбыта» – 7:3. Всего в борьбу за трофей вступили шесть команд. По словам чиновницы, для властей особенно важно, что формируются новые команды, на лед выходят и опытные игроки, и новички, а значит, движение идет в правильном направлении.

Хоккеистам были вручены индивидуальные награды. Кубок Орловской области завершился, оставив у зрителей и участников массу ярких впечатлений. Организаторы уже надеются, что в следующем сезоне число желающих побороться за трофей только вырастет.