НовостиОбщество2 июня 2026 12:56

Губернатор Клычков провел внеплановое заседание Антитеррористической комиссии Орловской области

Участники обсудили защиту Орловской области от атак БПЛА и готовность мобильных огневых групп
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В администрации Орловской области прошло внеплановое заседание Антитеррористической комиссии, которое провел губернатор Андрей Клычков.

Участники заседания рассмотрели вопросы антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического, оборонного, транспортного комплексов, органов государственной власти. В числе ключевых обсуждался вопрос защиты региона от атак беспилотных воздушных судов и FPV-дронов, готовности мобильных огневых групп к их поражению, работоспособности средств связи.

Помимо этого, на заседании были озвучены результаты исполнения ранее данных поручений Антитеррористической комиссии в Орловской области.