Более 7,8 тысячи орловских девятиклассников сдали обязательный экзамен по математике

Фото: департамент образования Орловской области

В Орловской области 7876 выпускников девятых классов написали экзамен по математике. Это обязательный предмет для получения аттестата. Среди участников – 6799 человек сдавали основной государственный экзамен, 1077 – государственный выпускной экзамен. Об этом сообщает департамент образования Орловской области.

Для проведения ГИА подготовили 108 пунктов. Все они оснащены офлайн-видеонаблюдением, а пункты на базе школ – рамками металлодетекторов. В 17 пунктах работали подавители сигналов мобильной связи.

На выполнение 25 заданий разной сложности выпускникам дали 235 минут. Максимальный первичный балл – 31. Для удовлетворительной оценки нужно набрать 7 баллов, из них не менее 2 – по геометрии.

Минимальный балл для поступления в профильные классы составил: для естественнонаучного профиля – 18 баллов (не менее 6 по геометрии), для экономического – 18 баллов (не менее 5 по геометрии), для физико-математического – 19 баллов (не менее 7 по геометрии). Результаты экзамена объявят не позднее 15 июня 2026 года.