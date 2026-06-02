В Орловской области ремонтируют дорогу «Дросково – Колпна»

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Орловской области продолжается ремонт автодороги регионального значения «Дросково – Колпна». Об этом сообщает департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. На сегодняшний день специалисты уложили выравнивающий слой из асфальтобетона. Ведутся работы по ремонту водопропускных труб и остановочных площадок.

По контракту подрядчик восстановит дорожную одежду, тротуары, пересечения и примыкания к автодороге, установит четыре остановочных павильона, укрепит обочины щебнем. Протяженность ремонтируемого участка составит десять километров.

Для обеспечения безопасности движения дорогу обустроят элементами безопасности: нанесут дорожную разметку, установят дорожные знаки, сигнальные столбики, восстановят одну искусственную неровность.