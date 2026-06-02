НовостиОбщество2 июня 2026 8:21

В Орле пройдет конференция к 460-летию основания города и пятилетию открытия поля Судбищенской битвы

Ученые в Орле обсудят историю обороны южных рубежей России в XVI–XVIII веках
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Пятого июня Орловский краеведческий музей, Институт археологии РАН, ОГУ имени Тургенева и Орловское краеведческое общество проведут третью всероссийскую научно-практическую конференцию «Борьба России за выход к южному геополитическому рубежу в XVI–XVIII вв.: проблемы музеефикации и мемориализации военной истории России». Мероприятие приурочили к 460-летию основания Орла и пятилетию открытия поля Судбищенской битвы.

Участники конференции планируют обсудить положение России в геополитической системе XVI–XVIII веков, взаимоотношения России и Крымского ханства, русско-турецкие войны.

Кроме того, речь пойдет об основании Орловской крепости в 1566 году в контексте обороны южных рубежей, археологии Орловского детинца и ряде других вопросов.