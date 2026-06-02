Под Орлом два человека пострадали при столкновении двух мопедов

По данным орловской Госавтоинспекции, 1 июня 14-летний водитель мопеда «Орион» без госномеров и, к тому же, не имеющий права на управление мопедом, ехал по улице Лазурная деревни Верхняя Калиновка со стороны деревни Платоново в направлении деревни Нижняя Калиновка. Около девяти часов вечера в районе дома №52 по улице Лазурная деревни Верхняя Калиновка он столкнулся с встречным мопедом «BSE» также без госномеров под управлением 18-летнего водителя. В аварии пострадали водители мопедов. 14-летний подросток был госпитализирован, второй водитель после осмотра был отпущен на лечение домой.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий. В трех ДТП пострадали четыре человека.