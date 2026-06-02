В День защиты детей орловским школьникам напомнили о безопасных каникулах

В Детском парке Орла сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области провели акцию «Мои безопасные каникулы», посвященную Дню защиты детей. Площадка ведомства стала одной из самых посещаемых. Пожарные и спасатели рассказывали детям о своих профессиях и правилах безопасного поведения.

Акция началась с танцевальной разминки, а затем дежурная смена поисково-спасательной службы ликвидировала последствия условного ДТП: разрезала поврежденный автомобиль и деблокировала пострадавших.

Все желающие могли посидеть в пожарном автомобиле и подать воду из водяного ствола. Ребята примеряли боевую одежду пожарного, а затем с дыхательным аппаратом заходили в дымокамеру и на ощупь искали пострадавшего – плюшевую игрушку. Спасатели показали аварийно-спасательное оборудование, а кинологи рассказали о работе служебных собак. Инспекторы ГИМС напомнили о правилах безопасности на воде, так как в регионе начался купальный сезон.

Инспекторы пожарного надзора провели мастер-класс по использованию огнетушителей, а волонтеры «Лиза Алерт» рассказали, как не потеряться в лесу и в общественном месте. Для воспитанников детских садов и школы организовали «Кадетскую зарницу» с полосой препятствий и тушением условного пожара. Росгвардия показала бронированную технику, а Госавтоинспекция на «Лаборатории безопасности» напомнила правила дорожного движения.