Орловская область получит единый дизайн-проект для благоустройства территорий

На заседании регионального правительства губернатор Андрей Клычков поручил разработать единый дизайн-проект для благоустройства общественных пространств Орловской области. По его словам, нужен дизайн, который свяжет территории в единый ансамбль, и единый архитектурный код с разбивкой по муниципальным образованиям.

Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» с 2019 по 2025 годы в регионе благоустроили более 1,2 тысячи территорий: 890 дворовых и 294 общественных. Реализованы 18 масштабных проектов-победителей всероссийского конкурса в малых городах и исторических поселениях. Общая сумма средств по нацпроекту «Жилье и городская среда» превысила 4,5 миллиарда рублей.

В рамках сотрудничества между правительством Орловской области и правительством Москвы с 2020 по 2025 годы в Орле благоустроили 70 комплексных дворовых территорий, парк Победы, Детский парк, Парк культуры и отдыха, сквер 5 Августа, сквер Комсомольцев, сквер Стекломаш, сквер 1000 мелочей, ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», литературный квартал и другие объекты. Общая сумма – более 1,2 миллиарда рублей.

Андрей Клычков также отметил, что сейчас рассматривается возможность продления городской набережной. Это позволит создать в Орле уникальный объект – 10-километровую набережную без выхода на проезжую часть. Город станет еще комфортнее для прогулок и отдыха. Единый дизайн-код сделает облик региона целостным и узнаваемым.