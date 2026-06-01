В Орловской области начали поступать заявления на новую семейную выплату

Фото: Нина Соколова

В Отделение Социального фонда России по Орловской области начали поступать первые заявления от родителей на семейную выплату. С 1 июня орловские семьи, имеющие двух и более детей, могут подать заявление на эту меру поддержки. Оператором выплаты выступает Социальный фонд России. Семейная выплата представляет собой возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц за прошлый год. Об это сообщает Отделение СФР по Орловской области.

В 2026 году право на выплату имеют родители двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если обучаются очно), официально трудоустроенные и уплачивающие НДФЛ за 2025 год. Среднедушевой доход семьи за прошлый год не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. В Орловской области это 24 738 рублей.

Выплату может оформить каждый из работающих родителей. При назначении учитывается финансовое и имущественное положение семьи. Новая мера поддержки не заменяет действующие пособия, а дополняет их, поощряя родителей работать официально. Подать заявление можно с 1 июня до 1 октября 2026 года.