Сотрудники организаций Орла могут пройти медосмотр прямо на рабочем месте

Фото: поликлиника № 3 Орла

Сотрудники любой организации областного центра могут пройти полный спектр медицинских осмотров в Поликлинике № 3 города Орла. Спектр услуг включает предварительные и периодические осмотры, диспансеризацию и профилактические обследования. При необходимости осмотры проводят в выездном формате – непосредственно на территории организации.

В Поликлинике № 3 практикуют выездные ежегодные медосмотры. Дополнительно в работу включают медицинского психолога. Сотрудники по желанию могут пройти скрининг и обсудить вопросы стресса, выгорания, тревоги, сна, пищевого поведения и курения.

Чтобы провести такой медосмотр для сотрудников, организация может обратиться в Поликлинику № 3 по телефону +7 (4862) 43-43-65. Режим работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Также можно обратиться в свою медицинскую организацию по месту прикрепления.