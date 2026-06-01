В Орловской области в ДТП пострадали четыре человека

По данным орловской Госавтоинспекции, 31 мая 40-летняя женщина-водитель «Jetour Dashing» ехала по трассе «Змиевка-Глазуновка-Тросна» в направлении поселка Змиевка. Около семи часов вечера в районе девятого километра при обгоне автолюбительница не справилась с управлением, вылетела в кювет и превернулась.

В ДТП пострадали четыре человека все были госпитализированы. Это водитель и ее пассажиры – 69-летняя женщина, 64-летний мужчина и 15-летний юноша.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий. В трех ДТП пострадали семь человек.