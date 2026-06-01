В Орловской области прошел фольклорный праздник «Троицкие хороводы»

В селе Льгов Хотынецкого района на Троицком лугу состоялся ежегодный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском полесье». В нем приняли участие творческие коллективы и мастера-ремесленники из Орла, Воронежской, Тульской, Брянской, Калужской областей.

Глава региона Андрей Клычков поздравил собравшихся с Днем Святой Троицы. Он отметил, что рад продолжению традиции проведения межрегионального праздника в Орловском Полесье, месте, воспетом Тургеневым. Клычков подчеркнул, что праздник позволяет почувствовать сплоченность и связь с историей России. По его словам, единство получило воплощение в организации помощи участникам спецоперации, их близким и мирным гражданам. Губернатор поблагодарил всех, кто участвует в работе единого Орловского тыла.

Муниципальные образования развернули 27 подворий. Работали интерактивные площадки «Троицкий сувенир», «Семейный теремок», «НеобыЧАЙный локомотив», «Ремесленный Посад», «Казачья Слобода» и площадка Конного клуба «Вязки». Для гостей организовали конкурсы и обрядовые представления.

Центральным событием праздника стал Большой Троицкий хоровод – символ единства, преемственности поколений и силы народной культуры. Праздничное настроение поддерживали выступления творческих коллективов.