НовостиОбщество1 июня 2026 8:48

В поселке Колпна после капремонта водопровода качество воды улучшилось для 250 орловцев

Специалисты заменили 1040 метров сетей и установили 19 колодцев в орловском поселке
Елена Зябкина
Фото: департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области

В поселке Колпна завершен капитальный ремонт участков водопровода. Специалисты подрядной организации отремонтировали 1040 метров ветхого водопровода – от улицы Карла Маркса до переулка 1-й Октябрьский и от переулка до артскважины. Об этом сообщает департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области.

Подрядчик установил 19 колодцев и один пожарный гидрант. К новому водопроводу подключили более 50 жилых домов. Качественную воду с хорошим напором теперь получают 250 жителей поселка.

Стоимость выполненных работ составила более 8,2 миллиона рублей, из которых 5,2 миллиона – средства федерального бюджета.