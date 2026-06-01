Юные художники из Тросны посетили частную картинную галерею в Орле

Галерею Почетного гражданина Орла Олега Карпикова посетили воспитанники и педагоги Троснянской детской школы искусств. Дети, которые занимаются в отделении изобразительного искусства, — в возрасте от 10 до 17 лет — внимательно рассматривали экспозицию, слушали наставления преподавателей и получали новый опыт. Всего галерею посетили девять воспитанников. Помочь организовать эту поездку вызвался сам хозяин галереи: Олег Владимирович выделил средства на топливо и автобус. В настоящее время в галерее выставлены работы исключительно орловских авторов.

Как рассказал коллекционер и меценат Олег Карпиков, его коллекция собиралась долгие годы. Галерея была открыта в 2020 году специально для того, чтобы жители области могли приобщаться к искусству. По словам Карпикова, сейчас в коллекции около 95% составляют работы орловских художников, есть также картины из Брянска и Ярославля. В залах поддерживается температурный режим, установлен специальный свет и удобные кресла.

Директор Троснянской детской школы искусств Людмила Машура рассказала, что познакомилась с Олегом Владимировичем во время его визита в их учебное заведение.

— Мы получили приглашение посетить картинную галерею во время визита Олега Владимировича в нашу школу искусств. Мы познакомились и очень душевно поговорили. Быстро нашли возможность и приехали. Впечатления незабываемые. Мы поражены масштабами и работой, которая была проведена для создания галереи, — поделилась Людмила Александровна.

Дети получили массу впечатлений от нахождения в пространстве с настоящими картинами. Они рассматривали каждое полотно, перешептывались и задавали вопросы преподавателям. Для многих из них это был первый в жизни поход в картинную галерею.

Любовь Ковалькова, бабушка 11-летней художницы Марьи и учитель начальных классов, считает такие выезды необходимыми для воспитания детей.

— Посещать культурные места для детей очень важно. Они несут воспитательную ценность, учат ребенка видеть красоту природы, воспитывают патриотизм. Не каждый ребенок сам может увидеть красоту окружающей действительности, и ему нужно на это указывать. После такой выставки ребенок будет смотреть на мир другими глазами, — отметила Любовь Викторовна.

Отметим, что в сентябре благодаря поддержке орловского мецената дети школы искусств смогут посетить Академическую дачу имени Репина, находящуюся в Тверской области.