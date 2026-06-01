НовостиПроисшествия1 июня 2026 7:22

Орловские пожарные провели учение на складе лакокрасочных изделий

Сотрудники МЧС эвакуировали двух пострадавших и ликвидировали условный пожар
Елена Зябкина
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Сотрудники ГУ МЧС России по Орловской области провели пожарно-тактическое учение на складе лакокрасочных изделий в Заводском районе Орла. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По легенде учения, в результате аварийного режима работы электрооборудования пожар возник на одной из полок склада. Происходило распространение огня по тарам с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Возникла угроза жизни и здоровью людей.

Огнеборцы провели боевое развертывание, установили технику на пожарный гидрант, сформировали звенья газодымозащитников для поиска людей и очагов пожара, ликвидировали возгорание. Пожарными были обнаружены двое пострадавших, которых из непригодной для дыхания среды эвакуировали на свежий воздух и передали медикам.

Подобные учения дают возможность руководству и персоналу объекта отработать действия в случае реального ЧП, а пожарные оттачивают свое профессиональное мастерство.