Губернатор поздравил орловских детей с Международным днем защиты детей

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей. Глава региона отметил, что забота о подрастающем поколении – важнейшая работа, а в современных условиях ее главная задача – обеспечить мирное и безопасное будущее детей. По его словам, единый Орловский тыл активно помогает российским воинам в решении этой задачи, а дети региона также вносят свой вклад в общее дело.

В течение всего года для юных орловцев и семей с детьми проводят множество досуговых и воспитательных мероприятий. Особое внимание уделяют периоду школьных каникул. Губернатор сообщил, что в летний сезон 2026 года на территории региона детей примут 264 оздоровительных учреждения, в том числе одиннадцать загородных лагерей. В центре внимания – дети участников специальной военной операции.

В каникулярный период задействуют потенциал учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и социальной защиты. Запланированы проекты по линии пионерской организации, Движения Первых и других детских объединений. Андрей Клычков пожелал орловским детям с пользой провести летние дни, наполненные дружбой, яркими событиями и впечатлениями.