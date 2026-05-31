На стройке школы в Орле возвели железобетонный каркас третьего этажа

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской област

В Орле продолжается строительство школы на улице Родзевича-Белевича. О ходе работ сообщает департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Подрядная организация завершает возведение железобетонных стен, колонн и перекрытий третьего этажа на всех пяти блоках здания.

Параллельно строители возводят наружные стены первого этажа из кирпича и внутренние перегородки. В актовом зале заливают бетонный фундамент и армируют несущие железобетонные стены. Также продолжаются работы по устройству ливневой канализации. Подрядчик начал земляные работы по благоустройству территории школы.

К концу августа 2026 года планируют завершить строительство железобетонного каркаса всех четырех этажей и установить светопрозрачные конструкции. Строительство прошло плановую проверку второго этапа в Управлении по государственному строительному надзору, которая подтвердила соответствие всем установленным нормам. Площадь здания школы на 1225 мест составит 25,6 тысячи квадратных метров.