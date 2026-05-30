В Орловской области перехватили и уничтожили пять БПЛА

Фото: Елена Зябкина

В небе над территорией Орловской области за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны России сбили пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

Губернатор Орловской области отметил, что при ночной атаке беспилотника никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры атака ВСУ также не принесла. В настоящее время на местах происшествий продолжают работать сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего над страной, по данным Минобороны России, были обезврежены 127 вражеских БПЛА самолетного типа. Беспилотные аппараты сбивали над территориями 13 регионов и акваторией Азовского моря.