В Орловской области с начала года взыскали почти 136 млн рублей алиментов

С начала 2026 года судебные приставы Орловской области взыскали в пользу детей почти 136 миллионов рублей. В работе остаются 3574 исполнительных производства по алиментам. Это на 129 дел меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество неплательщиков постепенно снижается. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.

Руководитель орловского управления Татьяна Аксютина отметила, что сотрудники используют все предусмотренные законом инструменты: от ограничительных мер до уголовного преследования должников. Приставы налагают арест на банковские счета, доходы и имущество, ограничивают выезд за границу и право управления транспортом.

На сегодняшний день более двух тысяч жителей региона, имеющих долги по алиментам, не могут выехать за пределы России. Еще 957 орловцев ограничены в праве управления автомобилем. Исполнительные производства о взыскании алиментов имеют длящийся характер – должник обязан платить ежемесячно до совершеннолетия ребенка.