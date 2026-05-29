В Орловской области на убойном пункте нашли мясо с бактериями

На несоблюдении законодательства ливенский предприниматель попался во время плановой проверки Россельхознадзора нагрянувшей в убойный пункт. Специалисты выявили ряд нарушений ветеринарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В месте убоя животных и проведения ветсанэкспертизы отсутствовал стерилизатор для дезинфекции инструментов. На производстве не смонтировали устройство экстренной остановки линии убоя на случай подозрения или выявления особо опасных болезней. Лабораторные исследования образца свинины показали несоответствие микробиологическим нормам: в мясе обнаружили бактерии группы кишечной палочки и превышение количества микроорганизмов.

Выявленные факты признали нарушением закона «О ветеринарии» и технических регламентов Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» и «О безопасности пищевой продукции». В отношении предпринимателя составили протоколы об административных правонарушениях.

По итогам проверки вынесли постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа 30 тысяч рублей. Для устранения нарушений предпринимателю выдали обязательное предписание.