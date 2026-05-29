В Орловской области возбудили дело о невыплате зарплаты 33 работникам

В Орловской области региональное управление СК России возбудило уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам местного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

По данным следствия, с октября 2025 года по март 2026 года руководство организации не выплатило зарплату 33 работникам предприятия. Общая сумма задолженности превысила 16,6 миллиона рублей.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления. Кроме того, правоохранительными органами принимаются меры по выявлению имущества руководителя предприятия и наложению на него ареста. Также ведется работа по восстановлению нарушенных прав работников организации.