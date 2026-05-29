В Орле определили лучших газодымозащитников среди пожарных региона

В Орле на территории 5-й пожарно-спасательной части прошли соревнования на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» среди подразделений Главного управления МЧС России по Орловской области. Участниками стали команды из Орла, Ливен, Мценска, специализированной ПСЧ и ПСЧ-12, под охраной которой находится музей-заповедник «Спасское-Лутовиново». Всего семь команд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Соревнования проводились для повышения боеготовности, мастерства и практических навыков работы в условиях задымления, токсичной среды, высоких температур и ограниченной видимости. Участники сдавали теорию: знание руководящих документов и материальной части аппаратов. На практическом этапе газодымозащитники надевали боевую одежду, проходили лабиринт дымокамеры, эвакуировали условного пострадавшего и проводили реанимационные действия.

Победителем признано звено газодымозащитников 5-й пожарно-спасательной части. Второе место заняли сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, третье – у 1-й ПСЧ города Орла. Лучшие газодымозащитники представят Орловщину на межрегиональном этапе в июне