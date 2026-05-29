В Орловской области мужчина пытался доставить в колонию телефоны с помощью дрона

В поселке Нарышкино сотрудники оперативного отдела ИК-5 задержали 41-летнего мужчину. Он с помощью квадрокоптера планировал доставить на территорию исправительного учреждения более 90 запрещенных предметов – средства мобильной связи и комплектующие к ним. Ранее поступила оперативная информация, которую реализовали сотрудники УФСИН. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.

Запрещенные предметы и беспилотник изъяли. В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ. Эта статья предусматривает наказание за передачу или попытку передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях УФСИН, предметов, запрещенных законом. Нарушителю грозит штраф с конфискацией.

УФСИН России по Орловской области напоминает, что за повторное подобное нарушение или если человек уже имеет судимость, наступает уголовная ответственность по статье 321.1 УК РФ. Наказание – штраф, принудительные работы или лишение свободы.